Inauguração da renovada Escola Secundária do Cartaxo

Os alunos, professores e funcionários da Escola Secundária do Cartaxo vão entrar no novo ano lectivo com mais condições no espaço que é uma segunda casa. A inauguração das tão esperadas obras decorreu esta terça-feira, 12 de Setembro.

A inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária do Cartaxo levou dezenas de pessoas ao estabelecimento de ensino. A cerimónia decorreu na manhã desta terça-feira, 12 de Setembro, no novo auditório com os discursos do presidente da câmara, João Heitor, e do director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, Jorge Tavares. O dia foi de muita emoção entre professores, alunos, ex-alunos e funcionários, sendo esta uma obra há muito esperada.

A escola vê assim melhorado o seu ensino e as condições de segurança, sustentabilidade e acessibilidade. O município investiu mais de dois milhões de euros. O apoio dos fundos comunitários rondou um milhão e 600 mil euros e o Ministério da Educação contribuiu com 115 mil euros, um total de cerca de 3 milhões e 800 mil.