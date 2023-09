Requalificação de escola básica de Minde homenageia professor Abílio Martins

Requalificação da Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins foi inaugurada terça-feira, 12 de Setembro. Mais de uma centena de pessoas marcaram presença na cerimónia de inauguração, que contou dos ministros da Educação e da Cultura. O nome do estabelecimento de ensino presta homenagem ao antigo docente de Minde, que se mostrou sensibilizado pelo gesto.

Mais de uma centena de pessoas marcaram presença na inauguração da requalificação da Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins, em Minde, que decorreu na terça-feira, 12 de Setembro. O nome da escola foi escolhido com o propósito de homenagear o antigo professor que não escondeu a surpresa pela distinção. “É um orgulho ver o meu nome associado a esta escola. Sinto-me agradecido por saber que alguém viu mérito nas acções que fiz, em prol das crianças e jovens do concelho”, afirmou o antigo docente.

Na cerimónia de inauguração estiveram presentes a directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, e os ministros da Educação e da Cultura, João Costa e Pedro Adão e Silva, respectivamente. A cerimónia de inauguração começou na entrada da escola, com uma actuação musical por parte de um grupo de alunos, seguida pela habitual inauguração da placa de homenagem ao professor Abílio Madeira Martins. Os responsáveis, onde se incluíam os membros do executivo municipal, percorreram os corredores e salas de aula da escola, onde foram recebidos por vários alunos que realizaram ateliers das mais diversas disciplinas como música, artes plásticas e leitura.

