Utentes de Benavente reuniram com ACES mas sem novidades

Comissão de Utentes do concelho de Benavente levantou preocupações quanto à falta de resposta nos cuidados primários de saúde. Direcção do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo avisa que a situação não vai mudar até entrada em funcionamento da nova reforma do SNS em Janeiro de 2024.

A Comissão de Utentes do concelho de Benavente (CUCB) esteve reunida no centro de saúde de Benavente com a direcção do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES). A reunião aconteceu no dia 13 de Setembro e em cima da mesa estiveram as possíveis soluções para a falta de resposta nos cuidados de saúde primários no município.

Segundo a CUCB da parte da direcção do ACES foi renovado o interesse nestas reuniões e a disponibilidade para acompanharem de forma mais próxima a situação no Centro de Saúde de Benavente.

Quanto à solução dos problemas existentes não se vislumbra possibilidade de

alteração da situação nos próximos meses, até a nova estrutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estar implementada. “O ministro ao anunciar as decisões unilaterais do governo sobre o SNS realçou a possibilidade de mais 250 mil utentes passarem a ter médico de família. Porém ficarão mais de 1 milhão e 300 utentes sem médico e enfermeiro de família”, sublinha a CUCB.

Os utentes do município de Benavente anunciaram que vão marcar presença este sábado, 16 de Setembro, na jornada nacional de defesa do SNS e que se vai realizar a partir das 16h00 no Jardim da Liberdade, em Santarém.