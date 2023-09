Marcha do Orgulho LGBT desfilou em Santarém

Quarta edição da Marcha do Orgulho LGBTQIAP saiu à rua na tarde de sábado com mais de uma centena de participantes.

Mais de uma centena de activistas e apoiantes da causa LGBT participaram na marcha do Orgulho de Santarém, na tarde de sábado, 16 de Setembro. Os partidos políticos estavam convidados a associar-se mas no desfile só se viram bandeiras do partido Volt.

Quanto a figuras da política local e regional, o rosto mais conhecido era o de Fabíola Cardoso, que foi candidata à Câmara de Santarém pelo Bloco de Esquerda, deputada e eleita da Assembleia Municipal de Santarém. Participaram também activistas de outros pontos do país e do estrangeiro.

A organização, pela voz de Samuel Pimenta, disse a O MIRANTE que a luta é para que Santarém seja um território seguro e inclusivo para pessoas LGBT e que para isso precisam de contar com as entidades públicas como aliadas. Fiçou também a garantia de que estas manifestações vão continuar, até que estejam assegurados e garantidos os seus direitos.