Rei e Rainha das Vindimas do Cartaxo 2023 já estão escolhidos

Tomás Formiga e Beatriz Ramos são o Rei e Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo 2023.

Tomás Formiga, da freguesia de Vale da Pedra, e Beatriz Ramos, da freguesia de Valada, foram eleitos pelo júri Rei e Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo 2023, carimbando o passaporte para a final nacional. Beatriz Ramos conquistou também o prémio fotogenia. O prémio Vítor de Sousa foi para casa de Margarida Gaia, candidata de Vila Chã de Ourique de apenas 16 anos.

A Big Band do Cartaxo, conduzida pelo maestro Rolando Ferreira, os ranchos folclóricos do concelho, os fadistas Cláudia Zarro e Hugo Faustino acrescentaram magia à noite de sábado, 16 de Setembro, dia da eleição no Pavilhão Municipal de Exposições.