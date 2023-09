Alunos de Ourém participam na Semana Europeia da Mobilidade

A escola EB 2.3 IV Conde de Ourém recebeu esta quarta-feira, 20 de Setembro, a apresentação do projecto "O Ciclismo Vai à Escola", em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo. A actividade inserida no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, visa promover o hábito de utilização da bicicleta e estilos de vida activos e saudáveis. A acção de sensibilização para os alunos do sétimo e oitavo ano de escolaridade, incluiu um percurso de bicicleta com obstáculos e um passeio pela ciclovia da cidade de Ourém.

A iniciativa contou com a participação do atleta olímpico, David Rosa, a coordenadora do projecto e representante da Federação Portuguesa de Ciclismo, Irina Guerreiro, o director do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, Diogo Alves, o chefe do Serviço de Associativismo, Desporto e Juventude, Jorge Santos, e professores de educação física da escola.