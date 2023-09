Filarmónica de Aveiras de Cima prepara concerto dos 150 anos

A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, está a preparar um espectáculo que faz uma viagem pelos 150 anos da associação. O espectáculo de aniversário realiza-se sábado, 14 de Outubro, às 21h00, no Largo da República em Aveiras de Cima. O MIRANTE captou alguns momentos do ensaio de sexta-feira, 15 de Setembro.