Alcanena distingue empresas e instituições na cerimónia “Regenerar Alcanena 2023”

A cerimónia “Regenerar Alcanena 2023” realizou-se na passada sexta-feira, 22 de Setembro, na Praça 8 de Maio, em Alcanena. O evento contou com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, a ministra da habitação, Marina Gonçalves, e o vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Valamatos. Na sessão solene foram assinados os Acordos de Colaboração no âmbito do Protocolo de Cooperação para projectos de habitação a custos acessíveis do Médio Tejo.

Os galardões “Acreditar Alcanena” foram entregues às empresas: ABR, Equipamentos Industriais, LDA; Chempro – Comércio, Importação e Exportação de Produtos Químicos, Unipessoal, LDA; Curtumes Boaventura, Lda; Dreamfields, Lda; Hoooked Portugal, S.A.; J.C. Ramalho e Companhia, S.A.; Joaquim Francisco Inácio, Sucessores, S.A.; Joaquim Pinheiro Santos, Sucessores, Lda; José Reis Marques & Companhia, Lda; Mikroquímica – Produtos Químicos, Lda; Patrício & Mateus – Indústria e Comércio de Artesanato em Peles para Decoração, Lda; Ramilo Gomes, Lda.

Na categoria de maiores exportadores, os galardões foram atribuídos a Couro Azul – Indústria e Comércio de Couros, S.A. e ITMP Alimentar, S.A.

Distinguidos na categoria da responsabilidade social foram: A Casinha – Centro de Acolhimento de Monsanto; Associação de Apoio Integrado a Jovens e Idosos de Louriceira (AIJIL); Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alcanena (ARPICA); Associação de Solidariedade Social Interventiva Moreirense (ASSIM); Associação de Desenvolvimento Sócio-Educativo e Cultural ABC de Alcanena; Centro de Bem Estar Social de Alcanena, Espinheiro, Minde e de Serre de Santo António. Por fim, foi reconhecida na categoria de carreira a Adelina Maria Lopes Henriques Ferreira.