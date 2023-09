Misericórdia da Chamusca inaugura obras da creche “O Coelhinho”

A Santa Casa da Misericórdia da Chamusca inaugurou as obras de remodelação e reestruturação da creche “O Coelhinho” na manhã deste sábado, 23 de Setembro. O projecto permitiu aumentar para o dobro o número de vagas da creche que vai poder acolher mais de 80 crianças. A cerimónia de inauguração realizou-se na presença do provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, Nuno Castelão, do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, acompanhado da vereadora com o pelouro da acção social, Cláudia Moreira, e do director distrital da Segurança Social de Santarém, Renato Bento.