Projecto solidário “Sorrisos Entre Letras” ajuda crianças hospitalizadas

Voluntários das freguesias de Constância unem-se a criar peças em croché para crianças hospitalizadas no IPO e recém-nascidos do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Sorrisos Entre Letras é um projecto de solidariedade que consiste na criação de roupa, mantas e bonecos em croché, destinadas a crianças hospitalizadas em serviços oncológicos do IPO e a recém-nascidos no serviço de Maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill em Constância, Montalvo e Santa Margarida da Coutada onde se juntam cerca de 54 voluntárias activas entre os 12 e os 80 anos.

O projecto começou em 2019 e tem vindo a espalhar sorrisos pelas crianças e famílias com dificuldades, mas também nas voluntárias que encontram no projecto um local de convívio e inclusão social, combatendo a solidão que muitas vezes a população maioritariamente idosa está sujeita.