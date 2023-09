Mais de uma centena de atletas subiu ao palco na Gala do Desporto do Cartaxo

A Gala do Desporto do Cartaxo realizou-se na noite de 29 de Setembro com muito público a assistir.

A adesão à segunda edição da Gala do Desporto do Cartaxo superou todas as expectativas do município, que alterou o local do Centro Cultural do Cartaxo para o pavilhão municipal de exposições. No total, na noite de sexta-feira, 29 de Setembro, foram entregues 112 diplomas que reconhecem o trabalho e resultados meritórios de atletas, treinadores, dirigentes e clubes do concelho.