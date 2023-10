Feira Nacional dos Frutos Secos já começou

A inauguração da Feira Nacional dos Frutos Secos decorreu na passada quarta-feira, 4 de Outubro, na Praça 5 de Outubro, em Torres Novas. O certame vai realizar-se até 8 de Outubro.

A inauguração contou com a presença do presidente de câmara, Pedro Ferreira, da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, do presidente e vice-presidente do Turismo do Centro de Portugal, Raul Almeida e Anabela Freitas, e de vários autarcas do concelho.

Pedro Ferreira começou por recordar os tempos de infância e o cheiro a figo que se sentia na rua torrejana onde nasceu. Destaca ainda o orgulho pelo figo preto de Torres Novas que é “único a nível mundial” e que foi fonte de subsistência para muitos torrejanos “que, de forma indirecta, criaram esta feira”, acrescenta o presidente da câmara.