Exposição sobre a Festa dos Tabuleiros em Tomar

A abertura da exposição “A festa continua…” decorreu a 11 de Outubro, na Estalagem Santa Iria em Tomar, onde estiveram presentes crianças do Cortejo dos Rapazes com o pendão e a coroa e a retratarem o fogueteiro, aguadeiro e o par que transporta o tabuleiro. A mostra é uma representação da Festa dos Tabuleiros com bonecos e objectos feitos pelos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do Agrupamento Nuno de Santa Maria, entre os 3 e 10 anos.

“A festa continua…” vai estar exposta em diferentes unidades hoteleiras, nomeadamente a Estalagem de Santa Iria, de seguida na Casa dos Ofícios, depois para o Hotel República, o Thomar Boutique Hotel, entre outros. A exposição fica patente durante três semanas em cada unidade hoteleira para dar a conhecer a festa.