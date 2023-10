No dia 14 de Outubro decorreu em Ourém, no Paço dos Condes, a comemoração do XII Dia Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros. O convívio foi organizado pela delegação de Santarém com o apoio da Câmara Municipal de Ourém. A iniciativa contou com a participação de 70 elementos.

Durante o evento, Carlos Batista, engenheiro e empresário em Ourém, recebeu o pin de ouro entregue pelo presidente da Mesa da Assembleia de Representantes, Carlos Mineiro Aires. A iniciativa contou ainda com visitas ao Castelo de Ourém e à Basílica da Santíssima Trindade em Fátima, bem como à empresa Vigobloco.