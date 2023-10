Tomar recebeu encontro que debateu sazonalidade do turismo no interior

Iniciativa “Os desafios da sazonalidade no turismo” abordou ideias para promover o turismo no interior durante todo o ano.

O encontro “Os desafios da sazonalidade no turismo”, organizado pela ADIRN no âmbito da preparação da Estratégia de Desenvolvimento Local 2030, decorreu a 17 de Outubro, no Villa Nova Nautic & Nature Hostel, em Vila Nova – Serra, no concelho de Tomar. O encontro teve como objecivo partilhar ideias entre empresários da área do turismo, entidades locais e autarquias para a reduzir a sazonalidade no turismo do interior, a definição de acções e um modelo de trabalho colaborativo que atraia turistas durante todo o ano.

O turismo sustentável, de natureza, náutico e de experiências são a aposta para quebrar a sazonalidade do turismo no interior através de produtos integrados para que as pessoas possam usufruir de tudo o que a região tem para oferecer.