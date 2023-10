Corrida Lusical angariou sete mil euros para os Bombeiros de Alcanede

A Lusical, empresa de produção de cal com sede em Valverde, freguesia de Alcanede, organizou a sua primeira Corrida Solidária Lusical que foi um sucesso. O evento contou com 400 pessoas entre corrida, caminhada e almoço-convívio, resultando num donativo de sete mil euros para os Bombeiros Voluntários de Alcanede. A Lusical convidou ainda o Rancho Folclórico do Espinheiro e o Grupo do “Jogo do Pau” do Espinheiro para animarem o dia, que a pensar nas crianças também teve um insuflável e animação infantil.