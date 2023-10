Ainda vai a tempo de provar o melhor da doçaria em Abrantes

A XXI Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes, que arrancou sexta-feira, 20 de Outubro, na Esplanada 1º de Maio, termina este domingo, 22 de Outubro, pelas 19h00. Até lá, os mais gulosos podem deliciar-se com as tigeladas e a palha de Abrantes, que são cabeças-de-cartaz deste doce certame. As broas, o mel, os licores, os ovos moles de Aveiro, os pastéis de Sintra, os doces de Arouca, e tantas outras iguarias também têm presença nesta mostra que conta com a presença de 11 doceiros do concelho de Abrantes e 23 nacionais, incluindo dos Açores e Madeira.

Os visitantes podem também encontrar o espaço Doces Tradições, uma das novidades deste ano, onde colectividades concelhias estão a apresentar doçaria tradicional da suas localidades. As cavacas, bolo à boca do forno, bolo de ferradura e bolo de coco, pela Social Team ABT, belhoses, passas fritas, arroz doce, argolas, pão de ló, bolos levedos, coscorões entre outros bolos tradicionais .

Este domingo, pelas 14h30 há Doçaria ao Vivo, que vai demonstrar como se confeccionam as tigeladas de abóbora e, pelas 16h30, actua a Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo.