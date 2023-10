Regresso ao passado na Serra de Santo António para apanha da azeitona

A “Oficina do Azeite”, organizada pela Junta de Freguesia da Serra de Santo António, em Alcanena, decorreu no sábado, 21 de Outubro, para preservar a memória colectiva e dar a conhecer a tradição às gerações mais novas. O dia começou com a apanha da azeitona e o almoço típico no olival. Seguiram para o lagar onde os participantes tiveram oportunidade de assistir à lagaragem, o processo de fazer o azeite. O convívio continuou no salão paroquial com fornadas de pão quente, prova de azeites, o jantar da adiafa dado aos trabalhadores depois de um dia de trabalho e terminou com a actuação de ranchos folclóricos.