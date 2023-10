Politécnico de Tomar anuncia novas licenciaturas e residência para estudantes

Instituto Politécnico de Tomar iniciou o ano lectivo com sessão solene onde o presidente, João Coroado, anunciou a submissão de duas novas licenciaturas e um doutoramento e o lançamento do concurso público para a construção de nova residência de estudantes.

A Abertura Solene do Ano Lectivo 2023/2024 do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) decorreu a 25 de Outubro, no auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, onde homenagearam os colaboradores com 25 anos de serviço no IPT: Atanásio Gomes, Maria Alexandra Carvalho, Maria Aparício, Inês Serrano, Paula Almeida, Pierluigi Rosina, Cristina Andrade, Maria Desterro, Eunice Lopes e João Patrício.

A cerimónia contou com a presença de João Coroado, presidente do IPT, e José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna. João Coroado começou por felicitar os 250 estudantes novos que se juntaram a mais de 2700 alunos. Destacou que o IPT reúne as condições para ser uma universidade politécnica, mantendo o ensino de natureza politécnica caracterizado pela proximidade de estudantes e professores e “que cumpre a responsabilidade de investigação e desenvolvimento científico”, sublinhou. O presidente deu ainda nota da submissão de duas novas licenciaturas e um doutoramento, assim como o lançamento do concurso público para a empreitada de construção da nova residência de estudantes.