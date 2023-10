Feira Nova de Santa Iria é uma tradição em Ourém com mais de um século

Inauguração da Feira Nova de Santa Iria realizou-se a 26 de Outubro e contou com a visita do presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, e do restante executivo municipal. Certame é ponto de encontro de toda a comunidade.

A cerimónia de abertura oficial da Feira Nova de Santa Iria, em Ourém, decorreu a 26 de Outubro, no Centro Municipal de Exposições. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, marcou presença na cerimónia simbólica do corte da fita juntamente com o executivo municipal e Ana Vieira, representante da Assembleia Municipal de Ourém.

A cerimónia prosseguiu com a entrega de certificados de participação e a tradicional visita dos autarcas aos expositores da feira como forma de agradecimento aos comerciantes, empresários, membros de associações e responsáveis por equipamentos de diversões que participam na feira, que se realiza desde 1901. A visita durou cerca de duas horas. O presidente do município fez questão de cumprimentar e conversar com quase todos os comerciantes, perguntar de onde vinham e até experimentar produtos e contribuir para o negócio de alguns expositores e campanhas. “Sem eles não era possível ter a Feira Nova de Santa Iria”, disse o presidente da Câmara de Ourém.

Uma das curiosidades mais engraçadas da cerimónia foi o facto de o presidente do município ter escolhido uma gravata alusiva à imagem da feira. Luís Miguel Albuquerque conta que é uma feira que frequenta desde criança e onde aprendeu a divertir-se, acrescentando que deseja que as pessoas visitem a feira durante muitos anos, apreciem os expositores, divirtam-se e desfrutem dos espectáculos.

A edição deste ano da Feira de Santa Iria recebeu cerca de uma centena de expositores, ligados aos sectores da gastronomia, artesanato, engtre outros. O programa desta edição contou com a presença de artistas como Funkoff, Némanus, Minhotos Martotos, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. A Feira Nova de Santa Iria decorreu até 1 de Novembro.