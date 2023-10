Feira dos Santos é um impulso para o desenvolvimento económico do concelho do Cartaxo

O presidente da Câmara do Cartaxo, o social-democrata João Heitor, inaugurou a tradicional Feira dos Santos ao final da tarde desta sexta-feira, 27 de Outubro. Até 1 de Novembro vão estar disponíveis dezenas de expositores e diversas associações do concelho no Pavilhão Municipal de Exposições a mostrarem os seus produtos e o melhor da gastronomia do Cartaxo. João Heitor defende que esta feira é muito importante para o desenvolvimento económico do concelho e também da região. Ao mesmo também decorre, no mesmo espaço, a ExpoCartaxo.