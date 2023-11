Politécnico de Santarém anuncia aumento no número de alunos na abertura oficial do ano lectivo

Sessão solene de abertura do ano lectivo do Instituto Politécnico de Santarém ficou marcada pelo tema da falta de alojamento para estudantes. Instituição de ensino superior cresceu no número de alunos, aumentou oferta formativa e tem em curso investimentos de milhões de euros em residências para estudantes, eficiência energética e criação de novos espaços de ensino.

A sessão solene de abertura do ano lectivo do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) ficou marcada pelo tema da falta de alojamento para estudantes e por vários recados deixados ao Governo. Numa iniciativa que se realizou a 3 de Outubro, João Moutão, presidente da instituição de ensino superior, deu início aos discursos confessando o orgulho que tem em ser presidente do IPS e dando as boas-vindas ao início de um novo capítulo para toda a comunidade escolar. O dirigente chamou a atenção para o facto do politécnico continuar a crescer, facto que se comprova pela entrada de quase dois mil alunos do primeiro ano.

Os discursos na abertura oficial do ano lectivo foram realizados pelos presidentes da Câmara de Santarém e Rio Maior, Ricardo Gonçalves e Filipe Santana Dias, respectivamente, Hermínio Martinho, presidente do conselho geral do IPS, e André Pinto, em representação dos estudantes.