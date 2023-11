Feira Multissectorial de Amiais de Baixo: a cozinha como parte da vida.

A Feira Multissectorial de Amiais de Baixo contou também com a realização do sexto Festival de Sopas.

A edição de 2023 da Feira Multissectorial de Amiais de Baixo contou com a ajuda de mais de uma centena de voluntários e incluiu a realização do sexto Festival de Sopas. A feira é organizada pela Comissão de Festas de Amiais de Baixo.

A trabalhar no evento estiveram Ana Isabel, cozinheira de 54 anos, e Nuno Carvalho, encarregado de obras públicas de 49 anos e que tem como passatempo a confecção de filhós. Ana Isabel trabalha em festas, serviços de catering e batizados. A formação que fez no Instituto do Emprego e Formação Profissional em Santarém abriu-lhe os olhos, como afirma, para o gosto para a cozinha.

