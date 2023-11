CPCD celebrou 47 anos de serviço à comunidade

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria celebrou no dia 1 de Novembro o seu 47º aniversário com uma sessão solene onde foram distinguidos sócios e atletas do clube. Na sessão foi também lançado o livro de poemas de Fabião Coutinho, dirigente da colectividade e uma pessoa estimada da cidade. Um livro que tem a chancela de O MIRANTE.