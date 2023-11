Centro de Inovação de Tomar da Softinsa comemora 10º aniversário

A cerimónia de celebração do 10º aniversário do Centro de Inovação de Tomar da Softinsa decorreu na passada segunda-feira, 6 de Novembro. Henrique Mourisca, director geral da Softinsa, afirmou que os últimos 10 anos foram um sucesso e uma vitória também para o Instituto Politécnico de Tomar e anunciou o lançamento de microcredenciações em conjunto.

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, e João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), garantiram querer continuar a trabalhar com a Softinsa que, no seu ponto de vista, muito tem contribuído para a empregabilidade no concelho de Tomar.