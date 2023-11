Concurso de abóboras de Ferreira do Zêzere coroou exemplar com 60 quilos

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere organizou no dia 5 de Novembro a 2ª Feira de Outono. O evento decorreu no Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere e visou promover os produtos endógenos, apoiar as colectividades da freguesia e divulgar as empresas do concelho que têm apostado na produção de nozes e castanhas. Destaque ainda para o concurso da maior abóbora, que teve como vencedor um exemplar de Vítor Nunes com 59,40 quilos. No 2° lugar ficou a abóbora do Sport Club de Ferreira do Zêzere com 46,40 kg e o 3° lugar foi para uma abóbora de Maria Conceição Silva com 41,79 kg.

Este ano participaram as seguintes colectividades: Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere; Comissão de Finalistas da Escola Pedro Ferreiro, Comissão dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas, Sport Club de Ferreira do Zêzere, Sociedade Filarmónica Ferreirense, Casa do Povo de Ferreira do Zêzere e Agrupamento de Escuteiros 988 de Ferreira do Zêzere, que apresentaram muitos bolos de outono, licores, compotas, entre outros produtos de muita qualidade.

Durante a tarde esteve presente o Rancho Etnográfico de Foros de Salvaterra, com o apoio do INATEL de Santarém, que mostrou as danças e cantares do centro do Ribatejo e que foi muito aplaudido pelos presentes.

FOTOS – Junta Freguesia Ferreira do Zêzere