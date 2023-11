Almeirim dá a partida para o Troféu Nacional de Resistência 50cc

Pilotos do concelho Santarém, Alexandre Guedes, Pedro Matos e Tiago Figueiredo, foram os primeiros da geral e da categoria 50cc com uma moto com o motor original, tendo dado 99 voltas à pista.

A pista de Foros de Benfica do Ribatejo, em Almeirim, recebeu a primeira prova do Troféu Nacional de Resistência 50cc, nas categorias de 50cc e 50cc Livres, no domingo, 12 de Novembro. No arranque da prova com a duração de duas horas, participaram 20 equipas do Minho ao Algarve, e meia centena de pilotos. Com a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal, o regulamento da prova apenas permitia motos com motores e quadros de 50cc, cujas verificações foram asseguradas pelo director técnico da federação.

A equipa os Bravos da DT ficaram em primeiro da geral e da categoria 50cc, com os pilotos Alexandre Guedes, Pedro Matos e Tiago Figueiredo, do concelho de Santarém, a mostrarem o seu potencial e o poder de uma cinquentinha com motor original, com 99 voltas à pista. O segundo lugar da geral à VEOH TS Racing, com os pilotos Fábio Felícia (bicampeão nacional de Flattrack categoria Power Bike) e Nelson Gonçalves (da Volta à Europa em 50cc). Na terceira posição da geral ficou a primeira moto 50cc Livres da equipa Due Racing Team, com Maurício Santos e Armando Ferreira.

O terceiro lugar 50cc coube à equipa Halibut’s Riders, com os pilotos da região de Leiria, Paulo Mendes e Tiago Marginal, a fazerem menos oito voltas que o vencedor. A segunda posição em Livres foi conquistada pelos “Foreiros Destravados” Rui Buchadas e Bruno Rola, do concelho de Benavente, numa Macal que mostrou estar à altura. O terceiro lugar do pódio da categoria Livres foi para a equipa AG81 (3) com uma Beta pilotada por Jorge Brás e André Ferreira, da zona norte do país.

Destaque ainda para a homenagem dos amigos de Luís Silva, piloto de referência do motocross português dos anos 90, natural de Marinhais, que faleceu quatro dias antes da prova. Luís Cação, de Foros de Salvaterra, e Tiago Francisco, de Santo Estêvão, correram com uma moto do malogrado piloto com o número 4 que este usava.