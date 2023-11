Exposição colectiva de cerâmica em Tomar

A inauguração da exposição de cerâmica “Bright as Silver, White as Snow” das autoras Beatriz Horta Correia, Graça Pereira Coutinho e Susana Piteira, integrada nos “Sítios do Barro III”, decorreu a 11 de Novembro, no Complexo Cultural da Levada de Tomar. A maioria das peças foram criadas na cidade natal da porcelana localizada na China, em 2019, e inspiradas na diferença cultural. O trabalho continuou a ser desenvolvido em Portugal a partir da experiência das autoras na China. A mostra está patente até 4 de Fevereiro.