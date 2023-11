Mação regressa às origens com jogos tradicionais e momentos de convívio entre gerações

Todos os meses a Câmara Municipal de Mação dá vida aos “Jogos Tradicionais”, uma iniciativa que surge do slogan "regresso às origens". O projecto procura incentivar os residentes das várias freguesias do concelho à prática de actividade física e ao convívio entre gerações. No dia 12 de Novembro, os participantes juntaram-se no Pavilhão Multiusos de Carvoeiro.

Cláudio Marques e João Louro são dois dos responsáveis pelo projecto, iniciado em 2022. A O MIRANTE explicam que a ideia veio da vontade, e necessidade, de promover o convívio intergeracional também como estímulo para a aprendizagem dos mais novos. Apesar de haver sempre algumas dificuldades com a adesão em determinadas localidades, fazem um balanço positivo da actividade. A iniciativa, que se realiza uma vez por mês nas diferentes sedes de freguesia, conta com vários jogos tradicionais, como o jogo do sapo e da malha, quatro em linha, arco e ganchenta, pião, entre outros. Os técnicos de desporto acreditam que esta é uma boa maneira de incentivar a população a sair de casa e praticar actividade física, combatendo o sedentarismo.

