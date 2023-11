Presidente do Benfica inaugura nova casa do clube em Santarém

Projecto pioneiro resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém e pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade. Foi inaugurado neste domingo.

O presidente do Sport Lisboa e Benfica e Benfica esteve este domingo, 19 de Novembro, em Santarém para inaugurar a nova casa do clube, um projecto pioneiro que resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém e que pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade.

Rui Costa foi recebido nos Paços do Concelho pelo presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, onde realizaram um discurso positivo, de agradecimento mútuo, destacando a importância deste projecto para a cidade e para o clube, uma vez que pretende ser um espaço para todas as famílias.

A comitiva seguiu para a Casa do Benfica 2.0 onde foi recebida por um mar de gente. A infraestrutura de última geração tem um restaurante, barbearia, Benfica Store, um balcão de Jogos Santa Casa, espaços para crianças com actividades diárias e para maiores de 65, uma área desportiva, um espaço de trabalho da Casa do Benfica, entre outras valências.