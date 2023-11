Conferência anual da Alzheimer Portugal realizou-se em Rio Maior

Rio Maior dedicou a sexta-feira, 17 de Novembro, à pessoa com demência, seus cuidadores e familiares, numa conferência da Alzheimer Portugal com o apoio do município.

Direitos das Pessoas com Demência foi o grande tema da conferência anual da Associação Alzheimer Portugal, que decorreu no Cine-teatro de Rio Maior na sexta-feira, 17 de Novembro. A importância de cuidar dos cuidadores e familiares da pessoa com demência também foi realçada. O ponto alto da manhã foi o testemunho de Humberto Rúbio, de 64 anos, diagnosticado com alzheimer em Janeiro deste ano. A tuna da Universidade Sénior de Rio Maior abriu a conferência. A presidente da Alzheimer Portugal, Rosário dos Reis, o presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Rodrigo Ramos, e o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, intervieram de seguida. O município tem um protocolo com a associação desde 2014.

Em Portugal não existe um estudo que retrate a situação e por isso a Associação Alzheimer Portugal tem como referência os dados de 2019 da Alzheimer Europe que apontam para mais de 193.500 pessoas com demência em Portugal. No relatório “Uma visão da saúde 2017”, da Organização Europeia de Cooperação Económica (OCDE), são apresentados novos dados em como Portugal é o quarto país com mais casos por cada mil habitantes. De acordo com este relatório, a estimativa do número de casos sobe para mais de 205 mil, número que se estima que suba para os 322 mil até 2037.

