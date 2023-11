Secundária do Cartaxo completou 43 anos ao serviço do ensino

A Escola Secundária do Cartaxo festejou os seus 43 anos na sexta-feira, 17 de Novembro, com um programa extenso de actividades sendo exemplos o torneio de jogos matemáticos, as palestras sobre ciência, a exposição dos trabalhos dos alunos de artes e, como habitual, a sessão solene com a entrega dos diplomas dos quadros de excelência do ano lectivo passado e de reconhecimento a docentes e não-docentes aposentados

Fotos: Agrupamento Marcelino Mesquita