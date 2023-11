Grupo Costa Martins & Dias comemorou 20° aniversário em Rio Maior

O Grupo Costa Martins & Dias – Indústria Metalúrgica, Lda, no concelho de Rio Maior, assinalou duas décadas com um almoço-convívio para quase duas centenas de pessoas, entre clientes, colaboradores, fornecedores e amigos. O almoço realizou-se este sábado, 25 de Novembro, no pavilhão da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Arco da Memória, em Rio Maior.

Sediada na Estrada da Senhora da Luz em Casal Filipe, executa trabalhos de construcção de estruturas metálicas, fachadas, casas de habitação, coberturas em painel e chapa, portões, gradeamentos, trabalhos de serralharia e pavilhões. Também tem serviço de decapagem, metalização e projecção de isolamento em poliuretano. Faz ainda venda directa ao público de painel e chapa.