Vinhos da Casa Agrícola Rebelo Lopes degustaram-se no “Best of Tejo”

O último jantar da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, “Best of Tejo”, contou com os vinhos “Zé da Leonor” da Casa Agrícola Rebelo Lopes.

Os vinhos “Zé da Leonor” da Casa Agrícola Rebelo Lopes, nos Riachos, concelho de Torres Novas, acompanharam o cardápio do jantar vínico "Best of Tejo", no restaurante Amassa, em Santarém. O jantar foi organizado pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e decorreu na noite de quinta-feira, 23 de Novembro.

A Casa Agrícola Rebelo Lopes tem loja online e loja física na quinta, localizada na Rua do Campo, que funciona de segunda a sexta das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Os pontos de venda dos vinhos "Zé da Leonor" na região são: Loja das Tradições, em Santarém, O Pereiro, em Torres Novas, Sabores da Aldeia, no Entroncamento, Loja da Quinta da Adega, nos Riachos, e fazem-se entregas no distrito sob orçamento.