APPACDM de Santarém vai explorar quiosque municipal

O quiosque municipal junto ao Tribunal de Santarém vai ser explorado pela delegação de Santarém da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM), no âmbito do projecto “Missão Café”, que vai permitir aos utentes dos centros de actividade ocupacionais da instituição exercerem uma actividade laboral.

A assinatura do contrato de concessão do direito de exploração do quiosque, que está desactivado já há algum tempo, foi assinado no dia 28 de Novembro pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e pelo presidente da APPACDM de Santarém, Luís Amaral. A instituição candidatou-se ao Prémio BPI Capacitar para desenvolver um projecto de empreendedorismo social na cidade, designado “Missão Café”, que vai funcionar como uma incubadora de experiências onde os utentes vão prestar serviço de café e sentir o funcionamento de uma cafetaria, permitindo-lhes relacionar-se com a comunidade e dar a conhecer a instituição.

O presidente da Câmara de Santarém destacou o importante trabalho realizado pela APPACDM no concelho e desejou as maiores felicidades ao projecto que visa promover a valorização de aptidões de jovens e adultos portadores de deficiência intelectual e potenciar a integração e o crescimento inclusivo na comunidade.

