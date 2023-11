Associativismo e produção local juntaram-se em Mação para aprender como se produz azeite

O associativismo juntou-se à produção local em Mação no sábado, 25 de Novembro, para uma tarde de convívio e muita aprendizagem. A associação Rotas de Mação promoveu, juntamente com o Lagar de Aldeia D’Eiras, a Oficina do Azeite, que envolveu uma caminhada e a visita a dois lagares onde os participantes observaram a produção e provaram o “ouro verde”.

Leonel Mourato, presidente das Rotas de Mação, explica a O MIRANTE que a associação tem como principal missão a promoção dos produtores locais. Através de actividades dinâmicas, como as caminhadas, pretendem promover os produtos regionais de excelência e que não podem nunca faltar em casa das pessoas, nomeadamente o pão, azeite, queijo, vinho, mel, entre outros. A associação, fundada em 2018, conta com cerca de 25 membros associados. Todos os projectos em que se envolvem têm tido bastante adesão por parte da população, sendo que este último contou com a participação de cerca de meia centena de pessoas.

O início e o final da iniciativa decorreram no mesmo sítio, no Lagar da Aldeia D'Eiras. No local, O MIRANTE falou com Joana Perdigão, que está à frente do lagar desde 2020, após o seu pai o ter comprado e recuperado em 2014, num investimento que considera ter sido muito bem aplicado.

Reportagem desenvolvida numa próxima edição impressa de O MIRANTE