Livro infantil “Vens comigo?” da socióloga Inês Ramos apresentado em Azambuja

O livro infantil da socióloga Inês Ramos, intitulado “Vens comigo?”, foi apresentado este sábado, na galeria da biblioteca municipal de Azambuja, onde participaram várias pessoas. "Vens comigo?" é o terceiro livro de Inês Ramos, que em 2020 lançou “Larguem-me a cueca”, com histórias do seu quotidiano para fazer rir e, no ano passado, “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros!”, mais introspectivo tendo sugestões de canções para o leitor ouvir antes de cada capítulo.