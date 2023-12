Lançamento do livro “Pais e atletas no futebol: um estudo sobre comportamentos”

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) iniciou as comemorações do centenário com a apresentação do livro “Pais e atletas no futebol: um estudo sobre comportamentos”. O estudo, coordenado pelo vice-presidente da AFS, Jorge Heleno, é relativo à época 2021/2022 e incide sobre depoimentos de atletas dos escalões de formação de clubes da AFS em relação ao comportamento dos pais e público em geral nos jogos. O livro foi lançado segunda-feira, 4 de Dezembro, no Santarém Hotel, e integra a coleção de livros da Federação Portuguesa de Futebol.

Na cerimónia estiveram o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, Rui Manhoso, da direcção da FPF, o presidente da AFS, Francisco Jerónimo, entre outros representantes de entidades desportivas.