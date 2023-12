Escola Superior de Desporto de Rio Maior celebrou 26º aniversário

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Politécnico de Santarém assinalou 26 anos com a presença de uma convidada especial, a ministra Elvira Fortunato.

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), pertencente ao Politécnico de Santarém, completou 26 anos na terça-feira, 5 de Dezembro. A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, aceitou o convite para estar presente e aproveitou para visitar as futuras residências de estudantes da ESDRM, cuja inauguração está marcada para 6 de Junho de 2024.

Posteriormente à sessão solene, onde discursaram o director da escola, Nuno Pimenta, o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, o presidente do município, Filipe Santana Dias, o vice-presidente da Associação de Estudantes, Rodrigo Justino, e a própria ministra, quem roubou as atenções foi o professor José Pedro Lopes com a conferência “Sustentabilidade no Desporto”.

Mais tarde foram distinguidos os diplomados com melhor média em 2022/2023, os funcionários com 15, 20 e 25 anos de serviço e entregaram-se os prémios Cidadania “José Pedro Inês Canadas”, a Rodrigo Justino, Investigação e Desenvolvimento em Gestão do Desporto “Albino Maria” edição 2020/2022, a Paula Tavares, Celina Gonçalves e Vera Pedragosa, e a distinção “Executivo por um dia”, a Joana Lopes. As tunas feminina e masculina, Sal & Tuna e Bagatuna, respectivamente, arrancaram vários aplausos nas suas atuações.