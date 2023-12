A Eyes for You comemorou o seu 1.º aniversário

Os empresários Hugo Bicho e Filipa Bicho, juntamente com a sua equipa, estiveram de porta aberta dia 1 de Dezembro, a celebrar, com clientes e amigos, o primeiro aniversário da óptica Eyes for You. A festa de comemoração ocorreu na Rua Vasco da Gama, Bloco B N.º 1A, em Santarém, onde houve várias surpresas, entre elas a oferta de um par de óculos de sol, entre outras.