Mercado de Natal anima Samora Correia

Praça da República enche-se de cor e alegria até domingo. Programa tem animação para todas as idades.

O Natal chegou esta sexta-feira, 8 de Dezembro, a Samora Correia. Dezenas de crianças acompanhados pelos pais e avós divertiram-se com o Pai Natal e ajudantes, andaram no carrossel e passearam de comboio. Artesanato, comes e bebes, animação musical e teatral fazem parte da iniciativa que vai estar na cidade até 10 de Dezembro.