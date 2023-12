Cartaxo comemorou aniversário de elevação a concelho

Na sessão solene de comemoração da elevação do Cartaxo a concelho homenageou-se os trabalhadores do município com 25 anos de serviço e entregou-se medalhas e diplomas de mérito municipal. O jovem João Mendes interpretou alguns temas e alegrou a manhã de domingo, 10 de Dezembro, naquele que foi o 208º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho, comemorado no salão nobre do edifício-sede do município. O presidente da câmara, João Heitor, revelou, entre outras coisas, que o município está a trabalhar activamente para conseguir entregar apoios a todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.