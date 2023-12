Mercado de Natal animou Vialonga

A Junta de Freguesia de Vialonga apostou pela primeira vez na realização do Mercado de Natal. A iniciativa decorreu este sábado, 15 de Dezembro, no Jardim da Flamenga, e contou com actividades para miúdos e graúdos. Para as crianças havia insufláveis, fotografias com o Pai Natal, andar de pónei e doces. Ao mesmo tempo mais de 30 artesãos da freguesia venderam os seus produtos. Pipocas, comes e bebes, e actuações musicais contribuíram para festejar o Natal. A organização já prometeu que para o ano há mais.