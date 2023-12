Estátua “Falcoaria” em Salvaterra de Magos já foi inaugurada

Foi inaugurada a estátua “Falcoaria” na rotunda junto à Vila Magos, em Salvaterra de Magos. A estátua é da autoria de Leonel dos Santos e constitui uma homenagem do município de Salvaterra de Magos aos falcoeiros que trabalharam no município e aos que mantêm viva a prática milenar e a história da Falcoaria Real. O trabalho foi feito em mármore e, segundo o presidente da Câmara de Salvaterra, Hélder Esménio, terá cerca de seis metros e meio. A prática da falcoaria foi classificada pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade há sete anos. Antes da estátua ser destapada, na tarde deste sábado, 16 de Dezembro, houve discursos, uma actuação com fogo e fandango pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Salvaterra de Magos.