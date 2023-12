O espírito de Natal em Santa Cita

Aldeia Natal de Santa Cita, no concelho de Tomar, está a decorrer até domingo, 17 de Dezembro. O município de Tomar oferece transporte gratuito para todos os cidadãos.

O espírito natalício já chegou a Santa Cita, no concelho de Tomar, que está transformada numa Aldeia Natal até este domingo, 17 de Dezembro. A aldeia pretende agradar tanto a crianças como a adultos, que podem visitar o mercado de Natal com artesãos e gastronomia, um presépio vivo, a casa do Pai Natal, insufláveis, espectáculos, música e animação.