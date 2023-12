Festa de Natal do Hospital Distrital de Santarém contou com várias atuações musicais animou na tarde do dia 20 de Dezembro.

A festa de Natal do Hospital Distrital de Santarém proporcionou no dia 20 de Dezembro uma tarde animada aos profissionais, utentes e visitantes que assistiram no auditório localizado no piso 1 a várias actuações musicais. A sessão de abertura da festa foi liderada por Vanda Alambre, do conselho de administração do hospital, que substituiu a presidente Ana Infante.

O coro do HDS realizou uma actuação à qual se seguiu a de Diogo Carapinha, Madalena Domingos acompanhada pela guitarra de André Canha, e ainda da Tuna Académica da Escola Superior de Saúde de Santarém e do rancho “Grupo Académico de Danças Ribatejanas”.