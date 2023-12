Fótica contribuiu para a dinamização do comércio em Torres Novas

A Fótica levou a alegria do Natal ao centro histórico de Torres Novas, mantendo o espírito do fundador do negócio, Fernando Simões.

A Fótica, instalada desde 1951 no centro histórico de Torres Novas, voltou a cumprir a tradição de contribuir para a animação da quadra natalícia mantendo o espírito de alegria e boa disposição que caracterizou toda a vida do seu fundador, Fernando Simões, agora representado pelos filhos e actuais gerentes, Bruno Simões e Carlos Jorge Simões. A equipa da Fótica, na Rua Alexandre Herculano, tem ainda o privilégio de poder contar com as funcionárias Ana Cristina Felizardo, Susana Dias e Fernanda Rodrigues, que saíram à rua vestidas a rigor.