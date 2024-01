Caxarias inaugurou obras de requalificação de escola

A inauguração das obras de requalificação da Escola-sede do Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias, decorreu ontem, 3 de Janeiro. O ambiente era de alegria entre professores, alunos e funcionários por verem as condições das instalações melhoradas proporcionando um ensino e aprendizagem de qualidade. As obras incidiram principalmente no isolamento, revestimento e aquecimento do edifício para combater o frio que era sentido nas salas de aula, num investimento de quase um milhão de euros.

A cerimónia contou com a presença do presidente da câmara municipal de Ourém, Luís Albuquerque, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, a directora do agrupamento de escolas, Cláudia Campos, e o presidente de Junta de Freguesia de Caxarias, Nelson Antunes.