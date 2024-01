Plateia de notáveis na posse de José Miguel Noras como provedor da Misericórdia de Santarém

Novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Santarém tomaram posse no dia 12 de Janeiro.

Vinte e dois anos depois de ter deixado a presidência da Câmara de Santarém, José Miguel Noras tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais, realizada na sexta-feira, 12 de Janeiro, decorreu na Igreja da Misericórdia, em Santarém, perante vasta plateia de convidados.

José Miguel Noras continua a ser uma figura com notoriedade e influência e teve na tomada de posse, para além dos principais autarcas do concelho, personalidades como a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, o ex-presidente da Câmara de Lisboa e ex-governante João Soares, o padre Vítor Melícias, o bispo de Santarém José Traquina, os deputados Hugo Costa, Manuel Afonso, Isaura Morais e Inês Barroso, o historiador Vítor Serrão, o presidente da CAP Álvaro Mendonça e Moura, a ex-secretária de Estado e ex-vereadora Idália Serrão, entre outras individualidades civis, militares e religiosas.

No seu discurso, Noras disse querer honrar o passado da instituição e investir no futuro, havendo diversos projectos em carteira que transitam do mandato de Hermínio Martinho, agora empossado presidente da mesa da assembleia geral. Um deles é a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados junto ao actual lar de são Domingos.