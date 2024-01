Professor Carlos Neto falou em Almeirim sobre a importância de brincar na infância

A palestra “Importância do brincar na infância ” conduzida por Carlos Neto, professor catedrático jubilado da Faculdade de Motricidade Humana, encheu o Cine-Teatro de Almeirim na noite do dia 12 de Janeiro. O especialista abordou a sustentabilidade e as potencialidades e malefícios da inteligência artificial numa palestra que teve como foco o brincar e a sua importância no desenvolvimento saudável das crianças. Carlos Neto deu a entender que é necessário reverter os conceitos de ensino e de liberdade , de forma a dar mais autonomia e liberdade, transmitindo a mensagem de que é preciso pôr os corpos especialmente os dos mais novos em movimento. O autor do livro “Libertem as crianças” ainda deixou considerações como o facto de Almeirim possuir boas condições para ter uma boa participação dos seus cidadãos na cidade.